◇ロサンゼルス・ドジャース１８８４年、ニューヨークのブルックリンに誕生し、９０年にナ・リーグ加盟。１９４７年に黒人選手ジャッキー・ロビンソンを登用し強豪に変貌（へんぼう）した。５５年にヤンキースを破ってワールドシリーズ８度目の挑戦で初の世界一。５８年に本拠地を西海岸のロサンゼルスに移した。リーグ優勝２６回。ワールドシリーズは２３回目の出場で世界一はアスレチックス、レッドソックスに並ぶ歴代３位タ