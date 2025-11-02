藤沢和雄元調教師フォーエバーヤングによる日本馬初のＢＣクラシック制覇を受けて、藤沢和雄元調教師が祝福のコメントを寄せた。タイキブリザードで１９９６年（１３着）に日本馬として初挑戦。翌１９９７年（６着）も海を渡った先駆者は、挑戦し続けることの重要さを語った。「良かったですね。なんと言っても昨年のケンタッキーダービー（３着）でも頑張った馬ですから。私が挑戦していた頃とは時代も変わって、輸送体系など