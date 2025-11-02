メジャーリーグのワールドシリーズは、カナダ・トロントで第7戦が行われた。ナショナル・リーグ優勝のドジャースとアメリカン・リーグ優勝のブルージェイズが3勝3敗で並び、勝った方がワールドチャンピオンに輝く最終決戦は延長戦に突入。息をのむ両チームの総力戦が展開され、延長11回、5対4でドジャースが勝利。球団創設初のワールドシリーズ連覇を達成した。大谷翔平選手は志願の二刀流出場、山本由伸投手が連投と、まさに伝説