»³ËÜÍ³¿­¤¬2ÀïÏ¢Â³¤ÇÅÐÈÄ¡£9²óµß±ç¤ÇÍÞ¤¨¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢4¡Ý4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°Æü¤ÎÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­¤Ë¸òÂå¡£¡ÚÆ°²è¡Û9²ó1»à¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¡ª¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢4¡Ý4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬°ì»à°ì¡¢Æó