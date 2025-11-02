ファミリーマートは11月4日、エチオピアの画家が描くオリジナルデザインカップの「FAMIMA CAFÉ」モカブレンドS(170円)を、沖縄県を除く全国のファミリーマートで展開する。「FAMIMA CAFÉ」モカブレンドS(170円)オリジナルデザインカップ○モカブレンドのカップがエチオピア画家によるデザインにモカブレンドは最高等級豆を100%使用し、エチオピア イルガチェフェ産のモカ豆を60%配合したスペシャルティコーヒー。一方で