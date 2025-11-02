ファミリーマートは11月4日から、ミライロが提供する「ミライロ・コネクトオンライン手話通訳サービス」を「デフリンピック」会場周辺のファミリーマート48店舗で導入する。オンライン手話通訳サービス画像○聴覚・言語障がい者の買い物をサポート同社では、聴覚や言語に障がいのある人が店舗に来店の際、買い物をサポートする取り組みとしてレジカウンターに指差しシートとコミュニケーションボードを2022年より設置し、全国に拡