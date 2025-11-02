ゴンチャ ジャパンは11月18日12時より、「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026)」(8,200円)のオンライン販売を「My Gong cha」会員限定で開始する。「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026)」(8,200円)毎年好評の福袋が今年も登場する。今回は「フルーツとお茶」をテーマに、カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムを揃えた。福