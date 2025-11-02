生まれつき割り当てられた性と、心で自覚している性が一致しないなど、性的少数者と呼ばれる人は、国内で13人に1人いると言われています。その一つ、「両性愛者」であることを公表し、鹿児島市を中心に活動するシンガーソングライターがいます。「自分の周りにいないのではなく、見えていないだけ」。自身の経験や思いを言葉に乗せて届ける――――その姿を追いました。 ■「二つのスカー