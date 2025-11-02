◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）最終第7戦にリリーフ登板。6回1失点で勝利投手となった10月31日（日本時間11月1日）の第6戦に続く、連投のマウンドに立った。ブルージェイズ打線を封じ、胴上げ投手となった。日本投手としては13年の上原浩治（レッドソックス）以来、12年ぶ