◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースは同点で迎えた延長11回表、ウィル・スミス選手が勝ち越しのソロホームランを放ちました。1点ビハインドの9回表にミゲル・ロハス選手のソロが飛び出し、土壇場で追いついていたドジャース。その後、山本由伸投手が9回と10回を無失点で抑えます。延長11回表、2アウトランナーなしで打席に入ったスミス選手。3球目を振り抜き、レ