【トロント共同】米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するドジャースが1日、ワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを延長戦の末に5―4で下して4勝3敗とし、2年連続9度目の制覇を果たした。連覇は球団史上初めて。