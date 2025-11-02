「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）一昨日のハロウィーン、皆さん仮装はしましたか？私は、めざまし時代からお世話になっている先輩と３人でのお誕生日会があり、こちらのツノを生やしました♪お誕生日会場には「吸血鬼の館」がコンセプトという、怪しげで面白そうなお店をチョイス。エレベーターが開いた瞬間、ゴリゴリのドラキュラさんが迎えてくれて少し面食らいましたが！！薄暗い廊下には赤血球が浮かび、店員さん