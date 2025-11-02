タレントの和田アキ子が２日、ＴＢＳ「アッコにおまかせ！」に出演し、同番組が来年３月で終了することを視聴者に報告した。和田は番組終了まぎわ、「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月４０周年を迎えました。わたしはずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思って参りました。４０周年を目標にしておりましたが、迎えることが、これが一番にいいタイミングだなと思って今日、発表さ