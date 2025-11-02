在日米海軍横須賀基地（資料写真）米海軍のバージニア級原子力潜水艦「ハワイ」が２日午前１１時ごろ、横須賀基地（神奈川県横須賀市）に入港した。市によると、乗組員の休養や物資の補給などが目的。同艦の寄港は２０１５年２月５日以来で通算８回目。原子力艦船の寄港は通算１０９１回目で今年１２回目。