フォレスター ウィルダネス登場！2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕。なかでもスバルは6代目「フォレスター」をベースにした「フォレスター ウィルダネス プロトタイプ」を参考出品しました。どのようなモデルなのでしょうか。タフなウィルダネス仕様！【画像】超カッコい！ これがスバル“新”「SUV」です！画像で見る（88枚）スバルは今回の展