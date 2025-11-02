◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズがドジャースに延長戦の末に敗れ、１９９３年以来３２年ぶり３度目の世界一はならなかった。王手をかけて地元トロントに戻った６戦目でドジャースに惜敗。逆王手をかけられた一戦で４１歳のサイ・ヤング賞３度右腕シャーザーが５回途中４安打１失点の力投。打線