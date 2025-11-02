◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）中大は大健闘の２位だった。優勝した駒田とは２分１秒差だった。２区の主将・吉居駿恭（４年）が７人抜き区間２位の快走でトップでつなぎ、３区の藤田大智（３年）は区間４位、４区の柴田大地（３年）は区間賞の激走を見せ、トップでつなぐ。５区は駒大の伊藤蒼唯（４年）が区間