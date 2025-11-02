◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）駒大が２年ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。定刻の午前８時１０分にスタート。１区の小山翔也（３年）が区間４位、２区の谷中晴（２年）も区間３位でつなぎ、３区の帰山侑大（４年）はキレのあるラストスパートを見せて、首位に上げてタスキをつないだ。４区の安原海晴（