ＤｅＮＡが２日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で秋季トレーニングをスタートさせた。練習を前に相川亮二新監督は「アイちゃんでも何でも呼んで」などとナインを前に訓示。その後指揮官は投内連携などを視察した。