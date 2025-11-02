１１月２日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝９頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したアローメタル（牡、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が勝利。単勝１・３倍の１番人気に応えた。勝ち時計は２分３秒６（良）。五分のスタートを決めると、道中は３番手の内を追走。直線では包まれ進路を探す場面もあったが、残り２００メートルで前が開くと一気に伸びて差し切った。ルメール騎手は「まだ甘いです、残り１