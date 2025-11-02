１日、世界四川料理大会の会場。（楽山＝新華社記者／胥氷潔）【新華社楽山11月2日】中国四川省楽山市で1日、第8回世界川菜（四川料理）大会が開幕した。グルメに関する意見交換や展示のほか、調理技能コンテストも行われ、85チーム160余りの料理人が四川料理業界の革新と発展を来場者に伝えた。１日、調理技能コンテスト会場に並んだ料理を見る来場者。（楽山＝新華社配信／李向雨）１日、調理技能コンテストで腕を競い合う出場