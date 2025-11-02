◇MLBワールドシリーズ第7戦ドジャース5−4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ブルージェイズがあとアウト2つからワールドチャンピオンを逃しました。3回に先発の大谷翔平選手から1アウト1、3塁の好機をつくり、4番のボー・ビシェット選手が特大の先制3ラン。確信歩きの一発に球場の熱気が高まります。またチームの顔、ウラジーミル・ゲレロJr.選手と熱い抱擁をかわしました。続く4回は1アウト満塁のピンチとな