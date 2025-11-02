宮崎麗果が手がける美容・健康ブランド「GENiS Professional（ジェニス プロフェッショナル）」から、今年もホリデーを彩る特別なコレクションが登場します。2025年のテーマは「The Jewel of Love ―愛の結晶―」。10日間にわたり、肌と心を磨く体験を詰め込んだアドベントタイプのホリデーボックスです。ベルギーの老舗ショコラトリー「デジレー」とのコラボチョコレートも