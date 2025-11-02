かつて俳優・歌手として活躍し、一世風靡した押尾学さん（47）が、芸能“絶頂期”のモテエピソードを明かした。【映像】「白髪で…」一世風靡した元俳優の現在の姿芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・見取り図のリリーは、「僕が高校生の時ぐらい、一世風靡したといってもいい押尾さん。“あの件”から表舞台に出て