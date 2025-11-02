俺はマサキ（33）。もともとアウトドア好きで、子どもが生まれてからは自分が楽しいことよりも、子どもが楽しいことをしてあげたい気持ちが大きくなりました。だから息子のジンが楽しそうな場所・イベントがあれば、積極的に行くつもりだったのですが……。妻のナオ（32）はどこにも行きたがらないのです。行く場所と言えば近所の公園くらい。しかし、もうすぐジンの誕生日！いつも以上にナオへお出かけの提案をしました。なんと