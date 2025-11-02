＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。日本4連戦目の渋野日向子は5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。トータル8アンダー・10位タイでホールアウトしている。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル前半16番で初バーディを奪うと、18番からは3連続バーディを奪取。その後も1ストローク伸ばし、連日のボギーフリ