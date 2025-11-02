＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？日本勢9人全員が前半を終えて、山下美夢有が11ホールで5ストローク伸ばし、首位と4打差のトータル16アンダー・3位タイに浮上している。古江彩佳と岩井明愛はトータル15アンダー・6位タイ。岩井千怜はトータル9アンダー・29位タイ、畑岡奈紗