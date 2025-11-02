JR東海は、11月2日、JR東海道線の新居町駅～豊橋駅間で終日運転を見合わせると発表しました。 JR東海やJR貨物によりますと、11月2日午前3時頃、JR東海道線の新居町駅を貨物列車が通過中、線路脇に設置されている床下温度検知装置が作動したため、鷲津駅と新所原駅の間で運転を停止し、車両点検を行っていました。 点検の結果、コンテナを載せる貨車の車輪などが高温になっていて、列車が自走できない状態であることが分か