成城石井は11月1日、「成城石井 福袋 2026」の予約受付を開始した。成城石井 福袋 2026○店頭限定・オンライン限定の2種類を展開福袋の予約受付を、過去最速となる11月1日より開始した。今シーズンは、店頭受取WEB予約サービスのHPから予約後、店頭(一部店舗を除く)で受け取る「店頭限定福袋」と、自宅に届ける「オンライン限定福袋」を展開する。同商品は購入前に中身がわかる仕様で、好みや用途に合わせて選ぶことができる。○す