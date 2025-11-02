東京5R・新馬戦（芝2000メートル）圧倒的1番人気に支持されたアローメタル（牡＝木村、父キズナ）が残り150メートル付近から鋭く伸び、先に抜け出たオメガディゴンを1馬身差で捉え切った。鞍上のルメールは「狭い内で、ずっとハミを取らずに忙しかった。ラスト150メートルだけ良い脚を使ってくれた」をレースを回顧。その上で「伸びしろがある。シェイプアップして強くなってきたら、良い馬になると思う」と今後の成長に期待を