タレントでテレビプロデューサーのデーブ・スペクターが2日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。常に不機嫌な表情をしている中国習近平主席に対してジョークを飛ばした。爆笑問題田中裕二から高市早苗首相の外交について聞かれたデーブは「今まで見た総理の外交デビューとして記憶にないぐらいうまくやている」と評価した。そして「強気なスタンス持ちつつ、人に好かれる、わりとソフトになったところもあっ