◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースは9回、満塁でアンディ・パヘス選手がファインプレーを見せチームを救いました。ドジャースは9回、スネル投手が1アウト1塁2塁とされると、マウンドに前日6回1失点で勝利投手の山本由伸投手を投入します。しかし山本投手は先頭にデッドボールを与え1アウト満塁のピンチ。ここでロバーツ監督はセンターをパヘス選手に代えました