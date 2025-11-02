女優でグラビアアイドルの福井梨莉華（20）が2日、都内で自身初の写真集「あいの道しるべ」（講談社）発売記念会見に出席した。昨年グラビアデビューし、“グラビア界の大本命”と称される期待の新星。わずか1年で写真集発売となり「自分が写真集を出せるなんて思ってもいなかった。1年で写真集を出せてうれしい」と満面の笑みを浮かべた。6月にインドネシア・バリ島で撮影を実施し、ラクダや猫、野良犬などたくさんの動物とふれあ