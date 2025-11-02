元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２日、「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（フジテレビ系）に出演し、日本維新の会の藤田文武共同代表の公金環流報道について私見を述べた。赤旗日曜版（１１月２日号）は２９日配信の電子版で、「スクープ維新・藤田共同代表重大疑惑公設秘書側に公金二千万円『身を切る』どころか身内へ税金還流」と題し、藤田氏の公設秘書の会社にビラ印刷代を支出していたことを報じた。報道に対して藤