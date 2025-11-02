平和不動産は11月1日、ピックルボールワンと協働し、都市型インドアピックルボール施設「PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI」を内幸町平和ビル(東京都千代田区)内に開業する。ピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンを掛け合わせたようなアメリカ発のパドルスポーツ。アメリカではすでに4,800万人以上がプレイし、「誰でも楽しむことができ、すぐ仲良くなれる」という社交性が話題となり日本でも注目を集めている。同施設は、