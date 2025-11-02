ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が来年３月で終了することが２日、発表された。同日の生放送の最後に、ＭＣをつとめる和田アキ子が、皆様への報告、として話した。和田は、番組のエンディングで「お時間いただきます」と切り出し「『アッコにおまかせ！』おかげさまで先月４０周年を迎えました。私はずっと前から、この番組に関しては自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そし