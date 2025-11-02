◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）青学大のエース・黒田朝日（４年）が４９分３２秒で２２年の駒大・田沢廉の記録を６秒以上更新する区間新を樹立した。中継局のインタビューに応えた黒田は「区間新はある程度目安に入れて走っていく中で、順位を上げながらコンディションにも恵まれて、最大限のパフォーマンスを