◇柔道講道館杯全日本体重別選手権最終日（2025年11月2日千葉ポートアリーナ）男子7階級が行われ、100キロ超級で王子谷剛志（33＝旭化成）が3回戦で手塚春太朗（東海大）に肩車で有効を取られて敗れ、試合後に引退を表明した。体重無差別で柔道日本一を争う全日本選手権を4度制し、長く重量級の第一線で活躍した。王子谷は「この試合がダメなら引退と決めていた。柔道選手としての人生を全うした」と潔く話した。今後に