米MLBのワールドシリーズ第7戦が、日本時間2日に行われ、大熱戦となっている。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースが追いつき、延長戦に入った。【動画】まさか…9回表1死ドジャースが同点に追いつくドジャースは1点を追う9回、ロハスが本塁打を放ち、4対4の同点とした。さらに、前日先発した山本がマウンドにあがった。「MLB Japan」の公式Xは「まさかの展開！9回表1死、ミゲル・ロハスのソ