夫が女友達と頻繁に連絡を取り合っていて、いい気がする人はほとんどいないのではないでしょうか？男女なのでいつなにが起きるかわからない上に、相手が夫へどんな感情を抱いているかも確認できないため、できれば関わらないでほしいのが本音だと思います。しかし、そんな妻への配慮もせず、女友達を優先する男性もいるようで……。今回は、家族より女友達を優先する夫に妻がブチ切れた話をご紹介いたします。女友達を優先する夫