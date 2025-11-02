『ESPN』は11月2日（現地時間1日）、メンフィス・グリズリーズがジャ・モラントに対し、1試合の出場停止処分を科したことを報じた。 モラントは1日（同10月31日）にホームのフェデックス・フォーラムで行われたロサンゼルス・レイカーズ戦に先発出場。フィールドゴール14本中3本の成功と振るわず、8得点1リバウンド7アシスト1スティールに終わり、チームも112－117で