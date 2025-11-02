放送日時11月2日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生タイムマシーン3号先生 放送内容今回は、『すぎるクイズ！』「〇〇すぎる」というエッジをプラスしたクイズ企画！たむたむ登場でクセつよ間違い探し歌謡ショー開催！新企画！「一瞬すぎ！ジェスチャークイズ」でザキヤマが大暴れ！？