Photo: 田中宏和 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 バックドア（リアゲートドア）に被せるだけで、スペースを大幅に拡張！週末のキャンプに、子どもの野外活動、そして予期せぬ罹災時。“ちょっと困った...” という場面に遭遇することは以外に多いもの。着替える場所がない、雨が降ってきた、隠れる場所が必要。そんな状況で、持っていると便利なアイテムが「トランクゲートテント Plus