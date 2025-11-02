Image: Motorola 薄さは正義。そう、今や世界は薄いスマホブーム。さまざまな国、メーカーで薄さ勝負なスマホが出ていますけど、こいつも随分薄いですよ！ モトローラから登場、「Motorola edge 70」です。まず、スペック上の厚みは5.99 mm。「薄っっす！」と話題になったiPhone Airの厚さが5.64mmですから、それよりは「ちょい厚」なんですけど、重量は159gとiPhone Airよりも6gほど軽量で