【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月3日16時からTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送される『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』の中で、10月12日に東京・日本武道館で開催された『九段下フォーク・フェスティバル’25』の全30曲がオンエアされることが発表された。 ■前座からアンコールまでの全曲と、スペシャルコメントのオンエアが決定