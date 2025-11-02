2025年10月28日、中国のポータルサイト・捜狐に、来年の劇場版「名探偵コナン」最新作に登場する7人目の主要キャラクターを紹介した記事が掲載された。記事はまず、「気がつけば、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』の公開から半年が経過しており、多くのファンが早くも来年の劇場版最新作を心待ちにしている。そんな中、原作者・青山剛昌氏がついに来年公開予定の劇場版最新作の7人目の主要キャラクターとし