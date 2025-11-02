全国高校サッカー選手権の県大会は2日、諫早市のトランスコスモススタジアム長崎で準決勝が行われ、九州文化学園が5‐0で長崎南山を破り、決勝進出を決めました。 第2試合の創成館‐海星は、午後2時キックオフの予定です。