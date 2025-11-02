「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が九回１死一、二塁のピンチでリリーフ登板。連投となるマウンドでサヨナラのピンチをしのいだ。スネルが招いた１死一、二塁のピンチでコールされた山本。強打者のカークに対し、初球スプリットでストライクを奪った。だが２球目が抜けてしまい右腕への死球となった。ここでバーショの打席を前に、プライアー投手コーチ