夫婦関係は2人で作り上げていくもの。2人にとってちょうどいい関係ができるまでには歴史があるものです。筆者の知人Aさんは新婚のころ夫と大喧嘩！ Aさんのしたことに対して「やってくれなんて頼んでない」と言う夫に対してAさんのとった行動とは……。2人はお互いに納得のいく夫婦になっていけるのでしょうか。 Aさんは新婚さん Aさんは先月結婚したばかりの新婚さん。結婚と同時に夫と同居生活を始めたAさんは、大好きな夫と