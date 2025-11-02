ワールドシリーズ第7戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、トロントで行われたワールドシリーズの9回にマウンドに上がり、ピンチを背負ったものの無失点に抑えた。前日に6回96球を投げたところから、連投で見せた驚異の投球。さらに守備陣が見せた神業を米国の記者が称えている。山本は4-4に追いついた直後の9回、1死一、二塁からスネルをリリーフして登板。先頭のカークに死球を与えて満塁としたもの